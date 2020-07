Quoi regarder à la télé mardi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 7 juillet:

- «L’ami de Vincent»

Vincent (Jean Rochefort) et Albert (Philippe Noiret) sont amis d'enfance. Un jour, une femme tente d'assassiner Vincent pour venger sa propre soeur. Albert va alors mener l’enquête sur le passé amoureux de son ami et découvrir son véritable visage. Mardi, 13 h 13, StudioCanal.

- «99 envies d’Évasion»

À La Nouvelle-Orléans, Martin Juneau propose une vision du quartier Marigny, qui forme presque une ville à part entière et qui regorge de petits restaurants et de bonnes adresses pour les passionnés de jazz. Mardi, 15 h, Évasion.

- «Elvis, la minisérie»

Cette minisérie reconstitue la naissance du mythe Elvis Presley. De ses débuts modestes à son ascension fulgurante, on entre dans les coulisses de la vie du King, incarné par Jonathan Rhys-Meyers. Les deux épisodes sont présentés à la suite. Mardi, 15 h 20, Cinépop.

- «Face à la rue»

On dit souvent que le chien est le meilleur de l’homme, et quand on vit dans la rue, cette relation est très précieuse. Avec Jean-Marie Lapointe, Daniel et Greg parlent de l'affection qu'ils vouent à leur chien et du bonheur que ces derniers peuvent leur apporter. Mardi, 16 h, MOI ET CIE.

- «Sucré salé»

Patrice Bélanger est en déplacement sur la Rive-Sud puisqu’il se rend chez Marie-Ève Janvier, qui va offrir une performance musicale dans sa cour. Francisco Randez parle avec le chanteur britannique James Blunt et Billy Tellier rencontre l’illusionniste Luc Langevin. Mardi, 18 h 29, TVA.

- «On s’aime en chien»

Clodine Desrochers est tombée en amour avec Juliette, un croisement entre un griffon bruxellois et un shih tzu. Mais cette dernière aime tellement sa maitresse qu’elle ne la quitte pas d'une semelle. Jean Lessard va lui donner un peu plus d’autonomie. Mardi, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

- «Hommes en noir»

Récemment séparé de son vieux partenaire, K (Tommy Lee Jones), le plus expérimenté des agents du MIB, décide de former J (Will Smith), un jeune policier. Ensemble, ils vont devoir affronter une nouvelle menace. Mardi, 20 h, Prise 2.