Séisme de magnitude 6,6 au large de l’Indonésie

JAKARTA | Un séisme de magnitude 6,6 s’est produit, mardi matin, au large de l’île de Java en Indonésie, a annoncé l’observatoire américain USGS (Institut d'études géologiques des États-Unis).

Le fort séisme s’est produit à une profondeur de plus de 500 kilomètres, a précisé l’USGS, indiquant qu’il y avait «une faible probabilité de victimes et de dégâts».

Le séisme a frappé à une centaine de kilomètres de la ville de Batang vers 22h54 GMT (18h54 au Québec) lundi.

L’archipel indonésien se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. En 2018, un séisme de magnitude 7,5, suivi d’un tsunami sur l’île de Célèbes, avait dévasté la région de Palu et fait plus de 4300 morts et disparus.

Un autre séisme dévastateur de magnitude 9,1 avait frappé au large des côtes de Sumatra en 2004, entraînant un tsunami qui a tué 220 000 personnes dans la région, dont environ 170 000 en Indonésie.