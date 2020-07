Sport et barbecue à Zeste cet automne

MONTRÉAL – Zeste ajoutera deux nouvelles émissions à son menu cet automne, «L’avant-match des foodies» et «BBQ en boîte», et confirme déjà le retour de «Coups de food», avec Sébastien Benoît, pour une sixième saison.

Le tandem formé du chef Martin Juneau et de l’animateur Patrick Marsolais s’adressera principalement aux sportifs dans «L’avant-match des foodies». Comme ils ont l’habitude de le faire dans la vie, les deux amis se retrouveront pour une petite bouffe, prendre un verre et jaser sport et prédictions avant un match à la télévision. La caméra s’immiscera dans leurs soirées, qu’ils partagent avec leurs potes athlètes ou sportifs de salon. Marsolais racontera des anecdotes, tandis que Juneau créera chaque semaine trois plats et un «drink». Une première saison de 12 épisodes de 30 minutes, produits par N12 Productions et Québecor Contenu, sera tournée à compter du 19 juillet.

En ce qui concerne «BBQ en boîte», son concept, élaboré par Trio Orange et Québecor Contenu, avait été dévoilé il y a quelques mois sous le titre «3-2-1 BBQ», qui a été changé. Bob le chef et le maître du grill Steven Raichlen feront équipe pour rencontrer des pros du barbecue, qui devront relever divers défis. Bob le chef se rendra chez les gens en personne, alors que l’implication de Raichlen sera virtuelle. Les participants auront à leur disposition une boîte remplie de matériel – dont Raichlen détaillera le contenu sur vidéo, puisque les enregistrements respecteront les consignes de distanciation sociale – dont ils devront se servir pour accomplir leurs prouesses. Les maîtres du jeu partageront aussi trucs et conseils au gré du jeu. Ceux et celles qui souhaitent vivre l’expérience de «BBQ en boîte» peuvent déjà s’inscrire au bbqenboite.ca.

Quant à «Coups de food», cette nouvelle série de virées gourmandes nous fera connaître les bonnes adresses de Magalie Lépine-Blondeau, Sophie Prégent, Sam Breton, Fabien Cloutier, Patrice Michaud et plusieurs autres.

Plateforme Web

En attendant la rentrée et ses nouveautés, les fidèles de Zeste pourront se rendre dès mardi sur la nouvelle plateforme Zeste.ca, où seront recensées des milliers de recettes, tirées des émissions de Zeste, qui célèbre cette année ses 10 ans.

Les chefs d’ici, dont Stefano Faita, Hugo St-Jacques, Martin Juneau, Steven Raichlen, Daniel Vézina, Chuck Hughes et Jonathan Garnier, et des vedettes internationales de la cuisine, comme Jamie Oliver et Gordon Ramsay, y seront à l’honneur.