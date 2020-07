Trou d’un coup à La Tempête

Derek Lennon se souviendra longtemps de sa ronde de golf à La Tempête de Lévis, le 25 juin dernier, alors qu’au difficile trou numéro 11, une normale 3 de 172 des jalons arrières, il a réussi, à l’aide son fer 7, un trou d’un coup. Michel Cyr, Jean-Pierre Garneau et Steve Welch ont été témoins de l’exploit de Derek. Par ailleurs, Pierre Guillemette, membre du CA de la Tempête et excellent golfeur, était peu fier de me signaler, lorsque je l’ai croisé dans le stationnement du club, qu’il avait finalement dompté le trou numéro 5, une normale 3 de 165 verges des jalons arrières, avec son fer 5 pour réaliser un trou d’un coup. Pierre était accompagné lors de son exploit par son père, Robert Guillemette, Sam Hamad et Sébastien Pelletier. Bravo messieurs.

49 ans de mariage

Photo courtoisie

Céline Caron et Michel Daigle, ont fêté vendredi dernier (3 juillet) leur 49ème anniversaire de mariage. Le couple s’était en effet marié le 3 juillet 1971 à l’église Notre-Dame de Foy dans l’arrondissement Sainte-Foy à Québec. Tous les deux âgés de 72 ans (ils se sont connus à l’âge de 18 ans), ils habitent dans le quartier Champigny à Sainte-Foy depuis 45 ans. Retraités depuis une vingtaine d’années, Michel a été pâtissier et gérant du département de la pâtisserie chez Dominion et Provigo pendant sa vie active alors que Céline travaillait comme secrétaire de direction à l’Hôpital Laval. Les deux adorent les voyages (Michel les voitures et Céline les fleurs) et pratiquent encore plusieurs activités dont la pétanque. Je me joins à leur fille Marie-Christine (son conjoint Steve) et leurs petits-enfants (Jérémy et Amély) pour les féliciter.

Bravo Christopher

Photo courtoisie

Le club de golf de la Faune, dans l’arrondissement Charlesbourg à Québec, m’annonce la nomination de Christopher Deblois-Perreault (photo) au poste de directeur général. Christopher a occupé les fonctions de directeur des opérations du club au cours des années précédentes et avec un début d'année sous la menace de la COVID-19, il a su relever les défis que cela impliquait avec leadership. Félicitations Christopher.

Nouvelle directrice générale

Photo courtoisie

Bravo à Isabelle Morin (photo) qui a été nommée récemment à titre de directrice générale du collège Notre-Dame-de-Foy (CNDF). Mme Morin possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement supérieur collégial et de la formation continue. Récemment, elle avait été nommée directrice des études et de la vie étudiante au Cégep de Trois-Rivières. Elle entrera en fonction le 3 août 2020.

Anniversaires

Photo courtoisie

Les jumeaux Pierre Martineau (photo), associé principal chez CadreSelect, recrutement de leaders et Jean Martineau, de l’Avalanche du Colorado (LNH) 57 ans...Isabelle Boulay, chanteuse québécoise, 47 ans...Yves Laroche, skieur acrobatique de Lac-Beauport, 61 ans...Hélène Scherrer, députée de Louis-Hébert aux Communes (2000-04), 70 ans...George W. Bush, président des États-Unis (2001-2008), 74 ans...Sylvester Stallone, acteur américain (Rocky), 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 juillet 2019. Joao Gilberto (photo), 88 ans, musicien brésilien, l’un des pères de la bossa nova qui immortalisa avec Stan Getz «la fille d’Ipanema»...2018. René Tremblay, 91 ans, ex-sportif du Québec, ex-bénévole Tournoi pee-wee pendant 30 ans...2016. J.Jacques Samson, 66 ans, réputé chroniqueur et analyste politique du Journal de Québec...2009. Madeleine Lévesque April, 70 ans, la mère d’Alain April, du Bonne-Entente à Québec...2007. Gilles Cloutier, 63 ans, comédien québécois...2005. Richard Verreau, 79 ans, l'un des plus grands ténors du Québec...2006. Oriel Barrette, 90 ans, ténor québécois...2003. Gilles Tremblay, 73 ans, maire de Chicoutimi de 1967 à 1970...1990. Jean-Maurice Bailly, 70 ans, un des piliers du réseau français de Radio-Canada...1971. Louis Armstrong, 71 ans, trompettiste et chanteur.