Un «petit» achat pour LeBron James

La vedette des Lakers de Los Angeles LeBron James tenait visiblement à trouver un lieu vaste et somptueux pour combler sa famille, puisqu’il a récemment acheté un manoir de 13 000 pieds carrés dans le chic secteur de Beverly Hills, en Californie.

Le joueur de basketball aura tout ce qu’il nécessite dans son nouveau bijou. Celui-ci, qui était évalué à 39 millions $, comprend sept foyers, un court de tennis, une salle de projection et un «pool house» avec deux bains. Selon le site spécialisé The Real Deal, la propriété appartenait auparavant à Lee Phillip Bell, la cocréatrice des romans-savons «Les Feux de l’amour» et «Top modèles» décédée à la fin février.

Le montant de la transaction n’a pas été précisé. Cependant, le président et chef de la direction d’Amazon, Jeff Bezos, avait signé une offre d’achat pour l’acquérir moyennant 90 millions $ avant de changer d’avis.

James a acheté deux autres manoirs dans le comté de Los Angeles depuis son arrivée chez les Lakers en 2018.