0 à 100 km/h en 2,54 secondes avec la Porsche 911 Turbo S

La pandémie et ses nombreuses conséquences n’ont pas empêché le journaliste automobile Marc Lachapelle de mettre la main sur une Porsche 911 Turbo S 2021. Pour en discuter, il était invité à l’émission du Guide de l’auto sur QUB Radio.

Fier de mesurer lui-même les données de performance des voitures qu’il essaie, Marc Lachapelle n'a évidemment pas pu résister à la tentation de chronométrer la puissante 911 Turbo S. « Porsche annonce 2,7 secondes pour le 0-100 km/h, et bien, j’ai réussi, avec deux essais en sens opposé, à faire 2,54 secondes pour le 0-100 km/h. »

Parce que le succès de la 911 et la turbocompression ne date pas d’hier, Marc Lachapelle rappelle que « La première [911] Turbo est arrivée en 1975 et c’est l’année précédente que Porsche s’est présenté aux 24 Heures du Mans avec une voiture à moteur turbo. [...] C’était devenu à ce moment-là, la voiture la plus rapide au monde. Après ça, ils ont gagné 11 fois les 24 Heures du Mans avec des voitures strictement avec des moteurs turbocompressés. »

Au cours de cette émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi discuté de la fin de la Lincoln Continental de même que du Dodge Journey, de l’annonce de l’arrivée d’un Dodge Durango Hellcat, du dévoilement de la Kia K5 2021, de l’annulation du Salon de Genève 2021 et des détails concernant le Ford F-150 2021.

Antoine a également livré ses impressions sur la Polestar 1.

Pour conclure l’émission, Antoine et Germain sont revenus sur le rêve que vend, avant tout, le prestigieux constructeur italien Ferrari.

Ne manquez pas l’émission du Guide de l’auto, tous les samedis à 10 h sur QUB Radio.