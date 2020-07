ALLAIRE, Diane



Le 28 juin 2020, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Diane Allaire, conjointe de monsieur Robert Paquin, domiciliée à Lévis et fille de feu madame Clothilde Lampron et de feu monsieur Paul Allaire.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Pascal et Charles (Natacha Carrier) ainsi que Michel Paquin (Anik Nolet) et Marie-Pierre Paquin (Stéphane Fortin); ses petits-enfants: Louis-Antoine, Benjamin, Clara et Rodrigue; son frère, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Gilles (Diane Guilbert), Thérèse, Nicole (Raymond Bourassa), Carole Julien (feu André), Yvon Rousseau (feu Ginette), Renée (Daniel Quessy), Audrey Nadeau (feu Yves), Danielle (Richard Cloutier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquin: Aldéa (feu Robert Bissonnette), Micheline (André Garand), Ginette, Jacqueline (Magella Pelletier), Carol (Sonia Jolin), Lise (Martin Opdecamp), Marie (Richard Lévesque), Ginette Cormier (feu Louis), (feu Jean-Marc); sa grande amie Suzie ainsi que Michel Chartrand (feu Jeannine Gagné), plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, téléphone: 418 657-5334, site Web: www.fqc.qc.ca.