Alex-Antoine Marquis opte pour le Rouge et Or

Le programme de tennis du Rouge et Or de l’Université Laval comptera sur un deuxième transfert de la NCAA en prévision de la prochaine saison.

Après Mireille Moreau qui est de retour au Québec après deux saisons avec les Huskies de UConn, Alex-Antoine Marquis rentre lui aussi au bercail après une seule année avec les Hornets d’Alabama State, un programme de Division 1.

La pandémie a pesé lourd dans sa décision tout comme l’aspect académique. «Avec les aéroports fermés, ça devenait plus compliquer de retourner aux États-Unis, a raconté le natif de La Baie. L’ambiance aurait été aussi différente sur le campus. Je voulais être près de chez moi si une deuxième vague frappe à l’automne.»

«J’étais inscrit en administration à ma première année et j’ai eu un cours de musique, de poursuivre le gaucher de 19 ans. J’ai parlé à des coéquipiers qui étaient là depuis quatre ans et ils n’avaient pas appris grand-chose. Quand j’ai choisi Alabama State, je ne savais pas que l’école n’avait pas une grosse réputation. Je suis content d’avoir vécu l’expérience et de l’avoir essayé, mais je suis content d’être de retour.»

Marquis estime qu’il a amélioré son tennis de façon significative au cours de son court passage dans la NCAA. «Mon tennis a évolué d’une bonne coche, a-t-il illustré. J’étais le troisième joueur de simple de l’équipe et le premier en double. J’ai joué beaucoup de parties. J’ai aussi appris à composer avec la pression de représenter mon université. Dans la NCAA, le tennis n’est plus un sport individuel comme je l’avais toujours connu. Je suis plus fort mentalement.»

Champion canadien à cinq reprises dans les catégories U-14, U-16 et U-18, Marquis a pris part à plusieurs tournois ITF en 2017. «J’ai participé à un tournoi pro à Sherbrooke lors de la Série Futures, a-t-il indiqué. L’équipe nationale voulait qu’on prenne de l’expérience et qu’on identifie les aspects de notre jeu qu’on devait améliorer. Au cours de l’été de 2017, j’ai pris part à beaucoup de tournois ITF en Amérique du Sud, en Amérique centrale, aux États-Unis et en Europe. J’ai gagné deux tournois, l’un au Guatemala et l’autre au Nicaragua.»

«On ne sait jamais et je ne ferme pas la porte, mais les rangs professionnels sont en arrière de moi, de poursuivre l’étudiant en administration qui s’entraîne au Saguenay pendant la période estivale. Je veux continuer de jouer dans un circuit assez fort et obtenir une bonne formation académique. Le niveau du RSEQ s’améliore chaque année, notamment avec la venue de Français.»

Avec le Rouge et Or, Marquis retrouvera un ami d’enfance avec qui il s’entraîne depuis qu’il est tout jeune. Après son stage collégial avec les Gaillards de Jonquière, Xavier Courchesne a lui aussi opté pour Laval