Deux cas de COVID-19 chez les Royals

Les Royals de Kansas City ont annoncé que le lanceur Brad Keller et le joueur de premier but Ryan O’Hearn ont été testés positif à la COVID-19, mardi.

Deux des tests de Keller sont revenus positifs a-t-on indiqué dans un communiqué de l’équipe. Il dit avoir été «dévasté» en apprenant la nouvelle, puisqu’il espérait que son premier dépistage n’ait été qu’un faux positif.

«Je ressens des symptômes mineurs qui me font plus penser à une crise d’allergie. Sinon, je me sens bien et je n’ai pas d’autres symptômes, pas de toux ni de fièvre», a indiqué Keller, lui qui a été placé en isolement.

L’artilleur droitier a maintenu une fiche de 7-14 en 2019, avec une moyenne de points accordés de 4,19.

À sa deuxième saison dans les majeures, O’Hearn a participé à 105 rencontres. Il avait hâte de sauter sur le terrain à nouveau pour prouver sa valeur. Il dit être asymptomatique et avoir été très surpris par son diagnostic. Le joueur de 25 ans prévoit continuer à se maintenir en forme pendant sa quarantaine.