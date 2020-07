GRONDIN, Julienne Martel



À l'Hôpital Laval, aux soins palliatifs, le 3 juillet 2020, à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédée dame Julienne Martel, épouse de monsieur Roger Grondin, fille de feu monsieur Francis Martel et feu dame Florida Martel. Elle demeurait à la résidence Les Jardins du Manoir, à Beauport.La famille vous accueillera aule vendredi 10 juillet de 19 h à 21 h etde 12 h à 13 h 30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roger, ses enfants: Michel (Sylvie Drolet), Réal (Carole Cadoret) et Lisette (Marc Lortie); ses petits-enfants: Cristal, Michaëlla, Evia, Anaël, Jérémie (Marie-Lou Roy) et Francis (Gabrielle Dallaire); ses arrière-petits-enfants: Alyson et Dérek; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Léopold (feu Antoinette), feu Julie-Anna (feu Armand Blanchet), feu Rita (feu Rolland Vincent), feu Cécile (feu Jeannot Fortin) et feu Georgette (feu Rolland St-Laurent). La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Les Jardins du Manoir et des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca.