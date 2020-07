La politique, un métier impossible

La politique est-elle devenue un métier impossible ?

Cette question me vient à l’esprit quand je pense à l’environnement médiatique dans lequel évoluent ceux qui ont fait le choix de s’y engager, surtout dans un monde reconfiguré par les réseaux sociaux.

Ces derniers consacrent le triomphe des voix les plus stridentes et des courants les plus extrêmes, et plus particulièrement d’une gauche radicale qui intimide tout le monde en multipliant les accusations de racisme et de toutes les phobies imaginables. Les politiciens savent eux-mêmes que s’ils s’aventurent sur certains terrains, ils se feront coller la sale étiquette. Ils préfèrent souvent s’abstenir.

Drapeau

Quand ils osent néanmoins parler, la riposte des haineux qui se croient vertueux est extrêmement violente. Pour avoir proposé qu’on respecte enfin le drapeau du Québec il y a quelques jours, Paul St-Pierre Plamondon, un des candidats à la chefferie du PQ, s’est fait accuser de verser dans le « populisme » nationaleux.

À la différence de plusieurs, il ne s’est pas caché, mais a contre-attaqué en dénonçant la gauche haineuse, au nom de l’idéal démocratique et en rappelant l’importance de l’identité nationale. Il vaut la peine de mentionner son courage.

Les réseaux sociaux sont aussi le lieu des rumeurs folles. On peut apprécier ou non la gestion de la pandémie par Québec. Mais quand on voit circuler sur internet des montages où François Legault est caricaturé en nazi, il y a de quoi se demander dans quel monde on vit. Quand l’inculture se conjugue au fanatisme, le résultat est désastreux.

Démocratie

À travers cela, la démocratie se décompose.

Ceux qui se lancent en politique aujourd’hui savent qu’ils plongent dans une boue fangeuse, et qu’ils subiront une campagne de diffamation permanente.

Je sais bien qu’il y a plusieurs pommes pourries dans le lot. Mais la grande majorité de ceux qui ont ce courage méritent notre respect.