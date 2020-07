Labbé en piste au Kentucky

Malgré une brillante huitième place au circuit routier du complexe d’Indianapolis samedi dernier, Alex Labbé croyait bien devoir faire l’impasse sur les deux courses suivantes, présentées jeudi et vendredi soir au Kentucky.

Mais le pilote de Saint-Albert avait une bonne nouvelle à nous communiquer mardi matin. Il sera de la partie pour ce programme double dans la série NASCAR Xfinity.

« Tout s’est réglé tard lundi, a-t-il indiqué en entrevue téléphonique au Journal. On s’est entendus, Mario Gosselin [le propriétaire de l’écurie DGM] et moi, pour courir au Kentucky. C’était plutôt inattendu. »

Malgré tout, Labbé vit dans l’incertitude. Faute d’appuis financiers suffisants, il n’est pas assuré de garder son volant à temps plein d’ici à la fin de la saison.

« On y va course par course, a-t-il souligné. Le contexte est très difficile actuellement. Mais bon, on vit d’espoir. »

Les séries éliminatoires dans la mire

Actuellement 15e au classement cumulatif de la série Xfinity, Labbé espère améliorer son sort au Kentucky en prévision des séries éliminatoires, auxquelles accèdent les 12 premiers au tableau final.

Avec sa récolte de 253 points, il est devancé par Daniel Hemric (254), Myatt Snider (279) et Brandon Brown (285).

« C’est certain qu’on est en position pour mériter une place en séries, a ajouté Labbé. Mais on ne peut rater une course. C’est pour cette raison que de bons résultats sont importants au Kentucky. »

En réalité, le pilote de Saint-Albert occupe le 14e échelon. Hemric n’est en effet pas admissible aux séries éliminatoires puisqu’il n’a disputé que 9 des 13 premières étapes de la saison 2020. Labbé, qui compte deux top 10 à ses trois dernières participations, se verra cette fois confier la Camaro numéro 36 de l’équipe DGM.

Les deux épreuves seront présentées sans spectateurs en raison de la pandémie, alors qu’aucune séance d’essais libres ni de qualifications n’est prévue à l’horaire. Le drapeau vert sera agité les deux soirs à 20 h.

Après avoir célébré son 19e anniversaire de naissance dimanche, Raphaël Lessard va renouer avec la compétition dans la série des Camionnettes ce samedi (18 h), toujours au Kentucky. Le pilote beauceron compte se racheter de sa dernière prestation, où un accident survenu au 6e tour a mis fin abruptement à son parcours à Pocono.