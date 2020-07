Le calendrier des Blue Jays décortiqué

Les Blue Jays de Toronto auront fort à faire s’ils veulent surprendre la planète baseball et participer aux séries, surtout en septembre, lorsqu’ils affronteront les Yankees de New York à 10 reprises.

Les ligues majeures ont dévoilé le calendrier écourté de la saison 2020, lundi, et la troupe du gérant Charlie Montoyo ne pourra pas souffler au cours de ce sprint de 60 parties prévu entre le 24 juillet et le 27 septembre. Elle affrontera chacun de ses rivaux de la section Est de la Ligue américaine 10 fois. Tous ses rendez-vous avec les dangereux Bombardiers du Bronx sont prévus dans un intervalle de 17 jours, entre les 7 et 24 septembre. Heureusement pour les Jays, sept d’entre eux auront lieu à la maison.

Pour ce qui est des Red Sox de Boston, ils accueilleront la formation torontoise pour sept duels, incluant les trois premiers, du 7 au 9 août.

Également, les Jays se frotteront aux Orioles de Baltimore et aux Rays de Tampa Bay une dizaine de fois; ils entameront la campagne contre ceux-ci au Tropicana Field.

Après cette série de trois matchs en Floride, le club ontarien disputera ses 10 rencontres suivantes face à des adversaires de l’Est de la Nationale. Il se mesurera aux champions en titre de la Série mondiale, les Nationals de Washington, à quatre occasions: les 27 et 28 juillet dans la capitale américaine, puis les deux jours suivants dans la Ville reine. Les Phillies de Philadelphie s’y présenteront ensuite pour une série de trois matchs.

Toronto terminera le calendrier avec sept chocs à domicile contre les Yankees et les Orioles.