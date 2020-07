Le ministre Morneau annoncera un déficit de plus de 300 milliards $

OTTAWA | Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, annoncera mercredi que le déficit du pays dépassera les 300 milliards $ cette année, a rapporté le Globe and Mail mardi soir.

Le ministre Morneau doit annoncer ce déficit record, lié aux nombreuses mesures de stimulation de l'économie et de lutte contre la pandémie adoptées dans les derniers mois, à l'occasion d'une présentation de l'état de l'économie devant la chambre des Communes vers 13 h 40.

Le montant de 300 milliards $ avancé par le Globe, qui cite des sources non nommées au sein du gouvernement, signifie que le déficit serait plus de 10 fois plus élevé que celui anticipé avant la pandémie.

Ce montant est aussi bien plus élevé qu'estimé par le directeur parlementaire du budget. Ce dernier avait évalué, en mai, que le déficit pourrait atteindre environ 252 milliards $.

La dette du pays franchira vraisemblablement le cap des 1000 milliards de $. Le PIB du Canada, de son côté, s'élevait à environ 2 300 milliards $ à la fin du premier trimestre de 2020, un montant qui a depuis grandement chuté en raison de la mise sur pause de l'économie pour lutter contre la pandémie.

Selon le Globe, la présentation économique de M. Morneau mercredi ne contiendra pas de nouvelles mesures pour stimuler l'économie malmenée par le confinement imposé par la COVID-19.