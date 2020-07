Mon premier blogue!

J’ai accepté avec joie de tenir ce blogue. C’est mon premier à vie! Certains d’entre vous doivent bien se demander qui je suis et d’où je sors!

Permettez-moi de me présenter

Je suis née en Suisse en 1973. Mes parents ont immigré au Québec quand j’avais deux ans avec mes trois sœurs, mon frère et moi. Je suis la p’tite dernière.

J’ai grandi sur une ferme en Montérégie. J’ai pu y observer les interactions entre l’humain et la nature. J’ai été témoin de la grande vulnérabilité des agriculteurs dans une économie mondialisée. J’ai beaucoup appris en jouant dans les monocultures de maïs et en observant mes parents.

J’ai fait mon cégep dans les Laurentides. Dans un programme qui m’a permis de faire un stage au Burkina Faso. Là aussi, j’ai beaucoup appris. Ce que j’ai continué à faire en étudiant la sociologie, les communications et l’environnement. Je l’ai fait au Québec, en Colombie-Britannique et en Europe.

J’ai écrit quelques livres dont Acheter, c’est voter, L’Envers de l’assiette et mon plus récent: La transition, c’est maintenant. J’ai aussi cofondé Équiterre, alors que j’avais 20 ans. J’y ai travaillé au développement du commerce équitable, après avoir vécu avec des familles productrices de café dans les montagnes du Mexique.

Je suis aussi coauteure et co-porte-parole du Pacte pour la transition et co-instigatrice du mouvement des Mères au front. Je risque de vous en parler pas mal, des Mères au front! Et en passant, il n’y a pas que des mères parmi nous. Ce mouvement citoyen mobilise plein de gens qui s’unissent pour protéger l’avenir de nos enfants face à l’inaction de nos décideurs en matière de changements climatiques.

Parce que je pense que nos décisions doivent être basées sur la science, je garde un pied dans le monde académique. Je suis professeure associée à l’UQAM. Membre de l’Institut des sciences de l’environnement et de la Chaire de recherche sur la transition écologique.

J’ai aussi la chance d’être conseillère en environnement et en justice sociale auprès d’un cabinet juridique des plus engagés: Trudel Johnston & Lespérance (TJL). Parmi leurs dossiers d’intérêt public, TJL représente pro bono les jeunes qui poursuivent le gouvernement fédéral dans le dossier des changements climatiques.

Au cœur de ma vie, il y a aussi de magnifiques enfants qui deviennent de plus en plus grands! Je suis maman d’un jeune homme de 18 ans et d’une jeune fille de bientôt 16 ans. Si vous avez vu le documentaire Alphée des étoiles, vous saurez de qui je parle! J’ai aussi le bonheur d’être mariée à un homme fantastique qui a trois enfants que j’adore.

Voilà! J’en ai assez dit sur moi. Vous savez maintenant beaucoup mieux qui je suis et ce que je défends!

De quoi vais-je vous parler?

Je compte profiter de cette tribune pour parler d’environnement et de justice sociale. Il m’arrivera certes de m’indigner, mais j’ai surtout envie de faire connaître des pistes de solutions.

Partout à travers le Québec, et la planète, des citoyen.ne.s s’engagent de mille et une façons. J’ai envie de parler d’eux et d’elles. De toutes ces initiatives qui laissent entrevoir une suite du monde plus écologique et plus solidaire.

Si les rapports scientifiques sont alarmants, et souvent franchement décourageants, je suis d’avis qu’il est encore temps d’agir. Avec tout ce que nous savons sur l’état de la planète, nous avons le devoir de faire tout ce que l’on peut pour éviter le pire.

On connaît les problèmes et on connaît les solutions. C’est maintenant le temps de passer en mode action. Pour y parvenir, rien de mieux que de métamorphoser le cynisme en espoir.

Pour y contribuer, je termine en vous partageant cette chanson d’Andy Grammer accompagné de plein d’enfants.