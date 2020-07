Objectif dépassé

Photo courtoisie

Les neuf sœurs augustines de Québec ont terminé, samedi dernier (4 juillet), leur «marche quotidienne», entreprise le 15 juin dernier, dans l’enceinte du monastère. Ce mouvement de compassion envers tous les proches aidants et le personnel soignant au Québec avait pour but aussi d’amasser des fonds pour le programme de répit et de ressourcement offert aux proches aidants et au personnel soignant par le monastère et sa fiducie. Sachez qu’après ces 20 jours de marche, l’objectif de 100 000$ a été dépassé avec une somme de 135 000$ amassée. Au service des malades depuis près de 400 ans, les Augustines considèrent les soignants d’aujourd’hui comme leurs héritiers naturels. Sur la photo, le président du Conseil du Trésor du Canada, Jean-Yves Duclos, était allé les encourager la semaine dernière.

Nouveau président

Le club de hockey Blizzard Midget AAA du séminaire Saint-François (SSF) m’annonce que Charles-Éric Painchaud (photo) a été nommé à titre de président du club. C’est un retour pour Charles-Éric dans la grande famille du SSF. Ancien élève de la promotion 2005, il a également porté les couleurs de l’équipe lors des saisons 2003-2004 et 2004-2005. Par ailleurs, il œuvre actuellement à titre de gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement associé au sein du groupe Khalil Provencher Leblanc à la Financière Banque Nationale, en plus d’être membre du conseil d’administration du fonds étudiant de l’UQAR. Il succède à Serge Duchesne, qui a agi à titre de président et de gouverneur du Blizzard Midget AAA dès la saison 2013-2014. Charles-Éric est le fils de Louis Painchaud, vice-président aux opérations pour les Remparts de Québec.

Roman historique

Daniel Dupuis, un ancien professeur d’histoire qui a enseigné pendant 35 ans, principalement dans des écoles secondaires de Charlesbourg, vient de publier, après des recherches reparties sur une dizaine d’années, un roman historique, Le Sault-au-Matelot, Histoire de la famille Couillard à Québec, XVIIe siècle (photo), qui relate l’histoire des ancêtres de plusieurs milliers de Québécois, dont en particulier les Couillard, les Dupuis, les Beaumont, les Després, les Duprey, les Hébert et les Lillois. Considérant l’alliance d’autres femmes avec d’autres patronymes, les descendants de Guillemette Hébert et de Guillaume Couillard sont innombrables. Publié aux Éditions de l’Apothéose, l’ouvrage est offert en version numérique au prix de 12.99$.

En souvenir

Les attentats du 7 juillet 2005 à Londres, souvent appelés 7/7, étaient une série d'attentats terroristes islamiques coordonnés à Londres, en Angleterre, qui visaient les navetteurs voyageant dans les transports publics de la ville pendant les heures de pointe du matin.

Anniversaires

Marie-Pier Morin (photo), animatrice et chroniqueuse québécoise, 34 ans... Jean Hamilton, ex-chef de police de Sillery... Marie-Mai, chanteuse québécoise, membre de Star Académie 2003, 36 ans... Marie Claude Brousseau, directrice de la Division des communications en sécurité publique (Ville de Québec), 39 ans... Daniel Blouin, auteur et chroniqueur, 49 ans... Nathalie Simard, chanteuse québécoise, 51 ans... Joe Sakic, VP exécutif opérations hockey avec l’Avalanche du Colorado (LNH)... 51 ans.

Disparus

Le 7 juillet 2019. Greg Johnson (photo), 48 ans, ancien capitaine des Predators de Nashville (NHL)... 2017. Marlon B. Wright, 51 ans, arbitre de boxe montréalais... 2015. Pierre MacDonald, 79 ans, député libéral dans Robert-Baldwin (1985-1989), ministre dans le cabinet Bourassa de 1985 à 1988... 2014. Edouard Chevardnadzé, 86 ans, ancien ministre des Affaires étrangères de l'URSS et artisan de la fin de la Guerre froide, ex-président de la Géorgie... 2011. Dick Williams, 82 ans, ex-gérant des Expos de Montréal... 2006. Syd Barrett, 60 ans, cofondateur, en 1965, du groupe de rock progressif britannique Pink Floyd... 2005. Paul Deliège, 74 ans, créateur du personnage de Bobo, héros du journal Spirou... 2001. Francesco Iacurto, 92 ans, peintre québécois... 1998. Jacques Normand, 76 ans, fantaisiste québécois... 1978. Antoinette Giroux, 79 ans, comédienne du Québec.