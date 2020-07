Patrick Leduc nommé directeur de l'Académie de l'Impact

L'Impact de Montréal a annoncé mardi que Patrick Leduc avait été nommé directeur de l'Académie du club, de sorte qu’il prendra la place de Philippe Eullaffroy, remercié il y a quelques jours.

Leduc, qui se rapportera au directeur sportif Olivier Renard, laisse ainsi ses fonctions de directeur administratif des opérations soccer afin de se concentrer entièrement sur l'Académie et sur le Centre d'identification et de perfectionnement (CIP). Celui-ci est un programme de développement de haut niveau lancé en 2019 qui s'implique dans les clubs amateurs participants, tout en canalisant les relations avec les différents clubs de la province et sa fédération, Soccer Québec.

Compte tenu de la philosophie et des priorités du club, axées sur l'identification et la formation de jeunes joueurs, Leduc se rapportera au directeur sportif Olivier Renard, qui assure déjà un lien étroit entre la première équipe et l'Académie au niveau de l'identification et de la formation des jeunes talents du club.

Aussi, l'un des nouveaux objectifs de l'Académie, sous Leduc, sera d'approfondir le réseau d'identification de jeunes talents au-delà de la région métropolitaine, et même en dehors du Québec.

«L'Académie est là pour rester et l'objectif de cette restructuration est de continuer à s'améliorer, a déclaré Renard dans un communiqué, tout en remerciant Eullaffroy pour son travail. Patrick rentre dans ce rôle avec un bagage d'expérience et après avoir accompli du bon travail avec le club. On ne veut certainement pas diminuer l'envie de développer nos jeunes talents.»

Ancien joueur du club de 2000 à 2011, Leduc avait fait un retour avec l'Impact le 6 décembre 2018 à titre de directeur administratif des opérations soccer du club. Dans le cadre de ces fonctions, il supervisait déjà les programmes et les budgets de l'Académie.

«Je suis enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau défi, a-t-il dit. Nous avons la chance de compter sur des bases solides à l'Académie, en vertu de tout le travail accompli par ceux qui y sont passés depuis sa mise en place. J'ai confiance qu'ensemble, nous mènerons l'Académie et tout le club vers de nouvelles réussites.»

Vendredi dernier, l'Impact a effectué des mises à pied dans certains services de l'organisation, incluant les départs d’Eullaffroy et d'Owen Braun, qui était entraîneur des gardiens de l'Académie.