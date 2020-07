Réouverture progressive des centres de Service Canada

Les centres de Service Canada commenceront graduellement à rouvrir leurs portes et à offrir des services en personne.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Jusqu’à 90 centres seront rouverts dans la foulée du déconfinement amorcé partout au pays, a expliqué par communiqué le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen.

Emploi et Développement social Canada a précisé, par courriel, que 11 centres de service rouvriront dès mercredi. Ceux-ci incluent les centres de la Cité-Limoilou à Québec, de Gatineau et du centre-ville de Montréal.

«Les décisions relatives à la réouverture se prennent en fonction des conseils en matière de sécurité publique et de la priorité voulant que le plus grand nombre possible de Canadiens aient accès à un bureau ouvert de Service Canada», a précisé Emploi et Développement social Canada.

Il est aussi à noter que certains services ne seront pas offerts, dans un premier temps. C'est notamment le cas des demandes de passeport urgentes, qui doivent continuer à se faire en ligne ou par téléphone. Ottawa demande aux Canadiens qui ont une demande de passeport non urgente de continuer à patienter jusqu'à la reprise des services normaux.

Les services de collecte de données biométriques ne reprendront pas de sitôt non plus. D'ailleurs, le ministère continue de recommander aux Canadiens de privilégier les services offerts en ligne, plutôt que de se rendre dans un point de service.

Le ministère avait lancé, en mars, le portail Service Canada pour regrouper son offre de service. Depuis, plus de 600 000 demandes y ont été reçues, soit environ 45 % du volume habituel dans les centres de services.