Tour de France virtuel: Pier-André Côté sur une belle lancée

Ce n’est peut-être pas les conditions réelles et l’ampleur du plus prestigieux événement de cyclisme a monde, mais la deuxième place de Pier-André Côté lors d’une étape du Tour de France virtuel emballe le coureur en plus de montrer à son équipe Rally Cycling qu’il a les priorités à la bonne place.

Dans le contexte pandémique, les cyclistes sont invités, durant cette épreuve virtuelle, à rouler à l’intérieur, chez eux, dans des conditions qui reproduisent le mieux possible différentes étapes du parcours de la grande boucle.

Pour le Gaspésien de 23 ans, établi à Saint-Henri-de-Lévis, le fait d’avoir été devancé uniquement par le Sud-africain Ryan Gibbons et d’avoir coiffé des coureurs tels Mathieu Van der Poel et Greg Van Avermaet vaut tout de même son pesant d’or.

«On n’a pas pu encore voir des gars courir l’hiver virtuellement et constater à quel point il y a une corrélation avec leurs performances l’été.

Photo courtoise

«C’est un format complètement différent et c’est dur de dire ce que ça vaut. C’est un peu comme comparer la guitare acoustique à la guitare électrique. C’est le même sport, mais c’est beaucoup plus pour des coureurs de type puncher, qui sont capables d’encaisser. Ça reste le Tour de France, il y avait une vingtaine d’équipes WorldTour et les meilleurs sont là. Il y a d’autres gars meilleurs que nous qui ont essayé de gagner et il reste qu’on les a battus. Ce n’est jamais mauvais de bien paraître», s’est-il réjoui.

Une victoire dans la mire

Pour Côté, qui en est à sa deuxième saison avec Rally et dont le contrat expire l’hiver prochain, chaque bonne performance, même virtuelle, s’avère encourageante pour la suite des choses.

«Avec toute l’incertitude qu’on vit, c’est certain que j’avais visé ces courses-là. Quand tu n’es pas sûr de vivre de vraies courses à l’extérieur, c’est difficile de te fixer des objectifs. Ce qu’on a vécu, au moins, c’était du concret, comme notre carotte au bout du bâton.

«La couverture médiatique de l’événement en Europe est importante et l’équipe avait mis beaucoup de ressources là-dessus. L’objectif était de faire un top 5 et comme j’ai fait un podium, je pense que c’est réaliste de viser une victoire d’étape. L’équipe voit que je suis engagé et que je fais mes devoirs pour performer», a-t-il noté à propos du Tour virtuel, qui se poursuit lors des deux prochains weekends.

Dans l’incertitude

Pour ce qui est de la reprise à l’extérieur, l’horizon demeure nébuleux.

«On avait un plan qui avait l’air solide il y a quelques semaines avec des invitations sur de belles courses, mais les Américains ont été bloqués d’entré en Europe pour une période indéterminée et comme ils forment la majorité de notre personnel, on est en attente», a signalé Côté, qui espère pouvoir reprendre tel que prévu, en août, en Espagne ou au Portugal.

«La situation est quand même bonne chez Rally. Le timing n’est jamais bon pour vivre une saison comme celle-là, mais c’est moins indisposant que si j’étais à ma dernière année junior ou U23.

«Les échos que l’on a, c’est que la situation financière de l’équipe est solide, avec de gros commanditaires impliqués. Nous avons la certitude d’être payés jusqu’à la fin de décembre et dans le contexte actuel, d’autres coureurs ne peuvent pas en dire autant.»

Côté espère mettre le cap sur l’Europe à la fin juillet, lui qui a regagné le domicile familial en mars.