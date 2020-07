Trafic de stupéfiants: un individu recherché à Lévis

Un homme de 28 ans est activement recherché par le Service de police de la Ville de Lévis, alors qu’il fait l’objet de deux mandats d’arrestation, en lien avec un dossier de trafic de stupéfiants.

Jean-Philippe Turmel, originaire de Lévis, avait été arrêté le 12 mai dernier, lors d’une importante opération antidrogue.

Une importante quantité de stupéfiants avait été saisie à son arrestation, soit 58 000 comprimés suspectés d’être des méthamphétamines, 2,3 kg de substances suspectées d’être de la cocaïne et 271 grammes de résine de cannabis. En plus de ces substances, les policiers avaient saisi un poing américain, une arme à impulsion électrique et plus de 481 000$.

Ces saisies ont eu lieu sur trois lieux de perquisition, soit au domicile des parents de Turmel, chez un complice et à son lieu de résidence.

Turmel avait été libéré en attendant la fin de l’enquête.

«Il avait pris entente avec les enquêteurs et devait se présenter au poste de police, une fois qu’ils auraient les mandats d’arrestation en main», explique Maxime Pelletier, porte-parole au SPVL.

Les enquêteurs ont obtenu les mandats le 2 juillet dernier. Ils ont tenté de les exécuter à plusieurs reprises, mais Turmel ne s’est jamais présenté et demeure introuvable.

Si vous détenez des informations au sujet de l’individu recherché, le SPVL vous demande de les communiquer au 418 832-2911 ou à la ligne confidentielle TEL-LIEN (418 835-5436).

Si vous apercevez cet individu, ne tentez pas de l’appréhender, composez le 9-1-1.