Trudeau vs Trump

Lequel offre la meilleure performance d’acteur?

Commençons par Justin Trudeau dans le rôle du premier ministre.

Le parfait physique de l’emploi: l’allure, la tenue, la prestance, la classe, tout y est. Lorsque Trudeau entre en scène, le personnage est campé. Élégant, le regard franc, juste ce qu’il faut de sourire ou de gravité: l’image est parfaite. L’acteur s’exprime dans les deux langues officielles et en version française, dès les premières répliques, le spectateur souffre. Il faudrait parfaire la diction et revoir le texte au phrasé tellement tarabiscoté qu’on finit par en perdre le sens.

De grâce, avisez monsieur le premier ministre que le verbe se prononce «continuer» et non pas «contunuer» dont il ponctue ses discours ad nauseam.

En version anglaise, l’acteur est dans son élément. L’interprétation plus fluide gagne en authenticité. Accordons une mention spéciale à son jeu lorsqu’il contourne un sujet ou élude les questions en noyant son interlocuteur dans un flot de paroles qui le confond. À ce jeu, l’acteur excelle.

Dans les moments d’intensité dramatique, il vaut mieux laisser le mélo aux acteurs italiens d’avant-guerre.

Toujours avoir à l’esprit que l’acteur ne doit pas verser plus de larmes que le spectateur. Certes, il faut vivre l’émotion, mais surtout la transmettre et non s’y complaire. Si M. Trudeau parvient à corriger ses lacunes, il deviendra un candidat sérieux pour un Oscar.

Donald Trump dans le rôle du président.

Jamais personne n’aurait songé à placer Trump dans ce rôle. Dieu sait qu’il n’a pas le physique de l’emploi et encore moins l’allure et la prestance.

Contre toute attente, voilà un acteur qui ne craint pas de nous proposer une version totalement déjantée du personnage.

Un millionnaire bedonnant: costume sombre, cravate rouge, bronzage airbrush et cheveux blondis par le soleil de Palm Beach. L’image frappe!

L’acteur fait fi de toutes les conventions et offre sa composition débridée d’un rôle marqué par des générations d’acteurs classiques.

Tantôt fanfaron, clownesque, grossier, indécent, il laisse le spectateur pantois. Son jeu truffé d’improvisations déploie toutes les facettes du personnage: potache, burlesque, mégalomane, mesquin, tyrannique et dément. L’acteur surprend sans cesse et fait oublier un texte médiocre, d’une indigence navrante sur le plan linguistique. Et il ne joue que dans sa langue maternelle.

Lui aussi devra surveiller cette propension à surjouer en s’abstenant de chercher à émouvoir, il y perd toute crédibilité.

Sans surprise, l’Oscar du meilleur acteur revient à Donald Trump pour la création unique d’un personnage sans morale ni vertu.