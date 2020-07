Un avion traverse toute une tempête de grêle à New York

NEW YORK – Un avion de Delta Airlines a été forcé d’effectuer un atterrissage d’urgence à New York après avoir été très abimé en vol possiblement par une intense tempête de grêle, lundi soir.

La compagnie aérienne a d'abord déclaré que les dommages étaient le résultat d'un impact d'oiseaux, mais elle a indiqué plus tard que la grêle pouvait également avoir causé la bosse géante. La cause formelle des dommages n'a pas été formellement précisée, mais ils sont bien apparents.

L’appareil, un Airbus 319 parti de West Palm Beach, devait atterrir à l’aéroport LaGuardia, à New York, mais a finalement été dérouté vers l’aéroport John-F.-Kennedy, juste à côté.

L'avion, qui transportait 43 passagers, avait décollé vers 16h02 et s'est dirigé vers le nord pour un vol qui devait durer deux heures et demie.

Powerful Thunderstorms Bring Hail, Winds And Rain To N.Y. And N.J. https://t.co/mItgeo6QGN — CBS New York (@CBSNewYork) July 7, 2020

L’appareil était en approche de LaGuardia lorsque la tempête a frappé. À environ 3000 pieds, l’avion se serait heurté à une forte grêle, causant des dommages à l'avion. C’est à ce moment que le système de navigation a eu des problèmes, rapporte le site spécialisé Simpleflying.com.

Ainsi l’atterrissage a dû se faire plus rapidement. L’Airbus 319 a finalement atterri en toute sécurité à 18h48.

«Le vol 1076 Delta de West Palm Beach à New York-LaGuardia a été détourné vers New York-JFK par prudence à la suite d’un problème mécanique. Le vol a atterri en toute sécurité et sans incident et l'avion a été examiné», a déclaré une porte-parole de la compagnie aérienne au «New York Post».

Le chef d'antenne de 7 WABC-TV New York a d'ailleurs publié sur son compte Twitter une photo de l'appareil au sol.

Selon FlightRadar24, l'avion en cause était toujours au sol mardi avant-midi. Il s’agit d’un appareil qui est en fonction depuis 18 ans.

Sur de nombreux appareils, dont l'A319, le bout du nez de l’appareil sert à protéger les instruments sensibles impliqués dans la navigation.

On y retrouve, entre autres, le radar météorologique. Le nez est construit avec du plastique renforcé, et ensuite protégé avec une peinture qui protège des températures extrêmes, des oiseaux, de la pluie et de la grêle.

La tempête de grêle enregistrée au-dessus de New York était toutefois particulièrement intense. Certains résidents ont signalé des grêlons de la taille d’une balle de golf.