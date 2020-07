Un décès sur les plans d’eau par jour

Depuis le début de l’été, les tragédies se multiplient sur les routes et les plans d’eau du Québec, notamment en raison de la météo exceptionnelle et du déconfinement. On déplore désormais près d’un décès par jour sur l’eau et un accident fatal de moto tous les deux jours.

Lundi, 29 juin

1 mort

● Un Montréalais de 79 ans qui tentait de se rendre à Venise-en-Québec en kayak s’est noyé dans le lac Champlain, en Montérégie.

Vendredi, 3 juillet

2 morts

1 disparu

● Un motocycliste de 28 ans a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté mortellement un ponceau à Compton, en Estrie.

● Un motocycliste de 60 ans meurt en perdant le contrôle de son bolide dans une courbe de Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie.

● Le corps d’un adolescent de 14 ans présumé noyé dans la rivière des Outaouais, après avoir plongé du pont ferroviaire Prince-de-Galles, qui relie Gatineau et Ottawa, manque toujours à l’appel.

Samedi, 4 juillet

2 morts

● Une fillette de 3 ans est décédée dans la piscine d’une résidence familiale, à Noyan, en Montérégie.

● Un septuagénaire, qui aurait chuté de son bateau de pêche, a été retrouvé inanimé dans la Grande rivière Noire, à Saint-Pamphile, en Chaudière-Appalaches.

Dimanche, 5 juillet

5 morts

1 disparu

● Un homme de 49 ans meurt dans une sortie de route à Sainte-Anne-de-Sabrevois, en Montérégie.

● Un motocycliste de 37 ans est happé mortellement par une camionnette à la sortie de la piste d’accélération Sanair de Saint-Pie, près de Saint-Hyacinthe.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

● Un motocycliste de 53 ans est entré en collision avec l’arrière d’un camion garé rue Sherbrooke, dans l’est de Montréal (photo).

● Une femme de 68 ans est décédée, emportée par le courant de la rivière Rouge, à Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides.

● La Sûreté du Québec n’exclut pas que l’homme de 74 ans retrouvé sans vie dans la piscine du camping Gémeaux, à Havelock en Montérégie, ait eu un malaise.

● Un adolescent de 17 ans est porté disparu après avoir chuté d’un tube gonflable tiré par une embarcation nautique au Grand lac Saint-François, en Estrie.

Samedi, 20 juin

6 morts

● Un motocycliste de 41 ans est happé de plein fouet et mortellement par une Camaro rouge qui a ensuite pris la fuite à Sainte--Perpétue, au Centre-du-Québec.

Photo Agence QMI, Guy Martel

● Le corps d’un homme a été repêché dans le fleuve Saint-Laurent, à Beaumont, en Chaudière-Appalaches.

● Un homme de 36 ans, qui selon toute vraisemblance ne savait pas nager, s’est noyé près d’une plage de Roxton Pond, en Montérégie.

Photo tirée de Facebook

● Un tragique accident de motomarine à Nicolet a coûté la vie à un père de 34 ans, Alexandre Gauthier, une mère de 32 ans, Édith Gélinas, et leur fils de 4 ans.

Dimanche, 21 juin

2 morts

● Dany Larcheveque, 30 ans est happé par une voiture à Frelighsburg, en Montérégie.

● Une femme de 30 ans, qui se trouvait à bord d’une embarcation, s’est noyée dans la rivière des Outaouais, à Gatineau.

Lundi, 22 juin

1 mort

● Un petit garçon de 3 ans s’est noyé dans une piscine résidentielle de l’arrondissement de Charlesbourg, à Québec.

Mercredi, 24 juin

3 morts

● Un homme de 45 ans est mort après s’être fait couper le chemin à Notre-Dame-de-Lourdes, dans Lanaudière.

● Le dépassement illégal d’un motocycliste de 40 ans lui a coûté la vie, à Shawinigan.

● Un homme de 30 ans s’est noyé en essayant de rattraper une embarcation partie à la dérive, à Blanc-Sablon, sur la Côte-Nord.