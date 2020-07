Wall Street se rapproche de Joe Biden

Le contexte actuel est volatile, mais il y a malgré tout des tendances qui semblent se confirmer. Si je demeure prudent quant aux chances de réélection du président, les sondages sont largement favorables à son adversaire depuis quelques semaines et l’écart ne se resserre pas.

Nouvelle source d’inquiétude pour l’équipe de stratèges de Donald Trump; des analystes de Wall Street évoquent de plus en plus fréquemment un balayage démocrate. Longtemps le candidat favori des milieux financiers, le président souffre des retombées de la gestion de la COVID-19 et de la situation économique pour le moins difficile.

Le site Axios rapportait ce matin que les analystes s’attendent maintenant à un renversement des tendances non seulement pour l’économie dans son ensemble, mais pour les marchés financiers en particulier.

Les baisses d’impôts de l’administration Trump pour les grandes entreprises ont eu un effet positif sur les transactions et les rendements des actions. Une présidence Biden entraînerait plutôt des hausses d’impôts significatives, les plus élevées depuis la présidence de Bill Clinton.

Je laisse aux économistes ou aux analystes financiers la tâche de dégager les avantages et les inconvénients d’un changement de stratégie qu’impliquerait l’élection d’une administration démocrate, mais ce qui émane de Wall Street ces jours-ci devrait inquiéter sérieusement l’équipe de réélection du président sortant.

Selon un sondage Citigroup diffusé la semaine dernière, 62% des investisseurs interrogés prévoient une victoire démocrate pour la présidentielle de novembre. Il s’agit d’un changement drastique si on se rappelle qu’en décembre ils étaient convaincus à 70% que Donald Trump obtiendrait un second mandat.