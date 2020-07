BÉLANGER, Nicolas



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 17 mars 2020, à l'âge de 43 ans et 7 mois, est décédé monsieur Nicolas Bélanger, conjoint de madame Christine Vigneault, fils de dame Lise Dubreuil et de monsieur Fernand Bélanger. Il est décédé paisiblement, entouré des êtres qu'il aimait, emporté par une maladie foudroyante. Sa vie a été marquée par son implication auprès de sa famille. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe Christine et ses parents: Lise et Fernand, il laisse dans le deuil ses enfants: Jeremy et Annabelle Bélanger; son frère François Bélanger, ses beaux-parents: Pierre-Paul Vigneault et Lise Fillion; ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces: Frédéric Vigneault et Marie-Andrée Allard et leurs enfants Constance, Julia et Alexis Vigneault, Marie-Pierre Vigneault et Jonathan Langelier et leurs enfants Olivier et Emy Langelier, Camille Vigneault et Mathieu Beaudin et leur fille Myriam Beaudin, ses oncles, ses tantes, ses cousins, cousines, collègues de travail et amis. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 18 h à 21 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Qc Téléphone: 418 657-5334 Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca.