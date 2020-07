200 000$ pour la recherche sur la COVID-19

La Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec m’annonce qu’elle a remis 200 000$ à 9 chercheurs de l’Institut, dans le contexte d’un concours de subvention de recherche spécifique à la COVID-19, en collaboration avec le Centre de recherche de l’Institut. Cette initiative a été rendue possible grâce à la générosité de nombreux donateurs qui ont appuyé la Fondation par l’entremise du nouveau Fonds COVID-19, ainsi que de précieux partenaires et participants qui ont contribué à la soirée-bénéfice Au cœur de vos passions malgré l’annulation de l’événement.

Nominations

Photos courtoisie

La Fondation Québec Philanthrope a profité de son assemblée générale annuelle tenue récemment (de façon virtuelle) pour procéder à la nomination d’un nouveau président au Bureau des gouverneurs ainsi qu’une nouvelle présidente au conseil d’administration. Monique Landry (photo), qui siégeait déjà depuis plus de sept ans comme administratrice d’abord, pour ensuite occuper le poste de vice-présidente tout en présidant le comité de la gouvernance et des ressources humaines ainsi que celui de la planification stratégique, a été nommée à la présidence du CA de la Fondation. Par ailleurs, J. Michel Doyon (photo), membre du Bureau des gouverneurs depuis plusieurs années et reconnu pour son expérience dans le milieu philanthropique de même que pour son sens de l’engagement, a accepté le poste de président du Bureau des gouverneurs de la Fondation.

70 ans de mariage

Photos courtoisie

Madeleine Rousseau et Georges-Etienne Montminy (photos) se sont mariés le 8 juillet 1950 à l'église de Saint-Agapit et ils célébraient par le fait même aujourd’hui leur 70e anniversaire de mariage. Le couple qui habite aujourd'hui au Manoir Bon Séjour, toujours à Saint-Agapit, a eu quatre enfants (Lyse, Suzanne, Pierre et Yvon), neuf petits-enfants (Jonathan, Odessa, Natacha, Arianne, Tess, Mathieu, Marc- Etienne et Frédéric) ainsi que neuf arrière-petits-enfants (Thierry, Loïc, Camille, Delphine, Laurence, Isadora, Annette, Léa-Rose et Emile). Félicitations à vous deux.

Les Lions à la pêche

Photo courtoisie

Quelques membres du Club Lions Sillery/Ste-Foy/Quebec se sont réunis récemment lors de leur voyage de pêche annuel, cette fois à la Pourvoirie du Lac Blanc à Saint-Alexis-des-Monts, en Mauricie. Les voici sur la photo. De gauche à droite à l’arrière: Yves Fournier, Nicolas Gagné, Valéry Chaffiotte, Dan Larochelle et Francois Poulin. À l’avant: Georges Pellerin, le fils du propriétaire de la pourvoirie du Lac Blanc, Archy, animateur à la radio M 102,9 et Martin Brochu.

Anniversaires

Photo courtoisie

Kevin B Tremblay (photo), directeur de l’Académie et enseignant au club de golf La Tempête... Christian Côté, expert en évaluation d’entreprises et en juricomptabilité, 58 ans... Marie Gagnon, propriétaire d’Espace Beauté Marie Gagnon... Sylvain Gaudreault, député de Jonquière (PQ), 50 ans... Francine Gauthier, directrice des ressources humaines au Fairmont Le Château Frontenac... Kevin Bacon, acteur américain, 62 ans... Dale Hoganson, défenseur de la LNH avec les Nordiques de 1973 à 1976 et de 1978 à 1982, 71 ans... Régis Lévesque, promoteur de boxe, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 juillet 2015. Jean-François Plante (photo), 52 ans, secrétaire-trésorier au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec et responsable de différents comités depuis plusieurs années... 2017. Charles Albert, 67 ans, cofondateur des magasins de vêtements Pentagone, en 1974... 2015. Monique Joly, 82 ans, comédienne québécoise... 2014. Lorenzo Michaud, 90 ans, ancien PDG du Salon international du livre de Québec dans les années 70 et 80... 2014. Richard Beaulé, 60 ans, frère de François Beaulé... 2012. Sylvain Trépanier, 47 ans, journaliste au Journal de Québec... 2011. Betty Ford, 93 ans, première dame des États-Unis (1974-1977)... 2008. John Templeton, 95 ans, investisseur légendaire et philanthrope... 1999. Charles Conrad Jr., 69 ans, astronaute, 3e homme à marcher sur la lune... 1994. Dick Sargent, 64 ans, un des maris dans la série Ma sorcière bien-aimée... 1994. Kim Il-Sung, 82 ans, président de la Corée du Nord.