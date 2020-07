3 millions $ pour des mini-entrepôts

Devant la demande en croissance pour des espaces d’entreposage, l’homme d’affaires Richard Coulombe injecte 3 millions $ pour la construction d’un nouvel immeuble à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Les travaux pour l’édifice de deux étages situé dans le parc industriel François-Leclerc Nord sont commencés depuis quelques semaines. Le terrain de 190 000 pieds carrés a été acheté en décembre dernier.

La première phase, qui devrait être complétée au mois d’octobre, prévoit l’aménagement de 173 mini-entrepôts pour entreprises et particuliers. La superficie des unités devrait varier entre 50 et 250 pieds carrés.

À terme, le site pourrait compter plus ou moins 300 unités d’entreposage, selon le promoteur qui détient des parts dans trois établissements du genre dans la grande région de Québec, dont un dans le parc industriel François-Leclerc. Également, l’investissement pourrait atteindre jusqu’à 6 millions $.

« Si tout se déroule comme prévu, je vais commencer la phase deux et trois au mois de mai prochain. Je pourrais me rendre jusqu’à cinq phases, mais on va voir en fonction de la demande », explique M. Coulombe.

« Ce qui est intéressant, c’est que les phases deux et trois devraient être spécialisées pour entreposer des véhicules récréatifs ou des motoneiges et des véhicules tout-terrains », poursuit l’homme d’affaires, précisant que son nouvel immeuble est situé à proximité de sentiers provinciaux.

Explosion de la demande

En raison de la COVID-19. M. Coulombe raconte au Journal avoir constaté une hausse de la demande pour ce type de local, dont la location se fait par mois. Plusieurs entreprises ont notamment recherché des espaces pour entreposer leurs marchandises durant la pause du Québec.

« Depuis un an, la demande est en croissance, c’est pour cette raison que j’ai décidé de construire un autre établissement », indique M. Coulombe. « Durant la pandémie, si j’avais eu 300 locaux, je pense qu’ils auraient été tous loués », ajoute-t-il.