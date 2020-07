SICARD, Marcelle Nadeau



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 5 juillet 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Marcelle Nadeau, épouse de feu M. Roland Sicard. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h30 à 10h20.et de là au cimetière de St-Louis de Courville.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rolande, Odette, Maurice et Lise (Benoit Bussière); sa petite-fille et filleule Mélisa, ses petits-fils: Alain (Marie-Christine Cayer), Yannick (Hélène Debeau) et Cédrick (Eugénie Chouinard); ses arrière-petits-enfants: Léane, Olivia, Victoria, Zacharie, Elgar, Agathe et Charlotte ; sa belle-sœur Carmen Nadeau, son filleul Rémi Nadeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.