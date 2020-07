BRIE, Louiselle Cloutier



Entourée de l'amour des siens, à la Résidence Mgr Bourget, le 5 juin 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Louiselle Cloutier, épouse de feu Marin Brie, fille de feu Irenée Cloutier et de feu Léona Simard. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Sainte-Marie.et de là au cimetière paroissial.La famille recevra les condoléances au funérarium de laLa direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil sa fille Line (Richard Bilodeau); ses petits-enfants: Guillaume (Alexandra Carrand), Mélanie (Francis Gingras) et Francis (Mélyssa Maltais); ses quatre arrière-petits-enfants: Thomas et Laurie Bilodeau et Amélia et Florence Gingras et sa filleule: Danielle Lacasse. Elle était la sœur de feu Lucille (feu Louis-Philippe Lacasse), feu Gilles (Jeanne Pelchat) et Hélène (feu Armand Côté). Elle était la belle-sœur de feu Jules-Raymond (feu Thérèse Boulanger), feu Georgette (feu Jacques Bernier), feu Jean-Louis (Gemma Pomerleau) et Georges-Henri (Carmelle Matte). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le Dr Michel Tremblay pour son soutien et sa grande humanité ainsi que tout le personnel de La Résidence Mgr Bourget pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Crépuscule (774-G, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, G6E 0K6) : https://www.lecrepuscule.ca/