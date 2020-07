PÉPIN, Colette Cliche



À la résidence Aviva de Québec, le 4 juillet 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Colette Pépin (née Cliche), épouse de feu Ovila Pépin, demeurant à la Résidence Aviva de Québec et native de St-Ludger, Beauce. La famille accueillera parents et amis en présence de la dépouille aule vendredi 10 juillet 2020 de 9h à midi et de 13h à 15h.Outre feu son époux, Mme Colette Pépin laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Jean Gamache), Johanne (Marc Nadeau), Linda (Gaétan Lemay), Annie (Roland-Robert Dufour), ses petits-enfants: Dominick Gamache (Claudia Savard), Pierre-Luc Gamache (Marilyn Plourde), Marie-Ève Nadeau (Steve Dionne), Jean-Philippe Nadeau (Claire Bernier), Pascal Nadeau (Marilyn Quirion), Valérie Lemay (Éric Boily), Mathieu Lemay (Marie-Eve Charbonneau), Marie-Frédérique Girard (Pierre-Alexandre Tremblay), ses arrière-petits-enfants: Sarah, Raphaël, Marion, Adrien, Xavier, Alexandre, Philippe, Alice, Édouard, Mahée, Noah et Naomi; ses frères et soeurs: feu Gérard (feu Joséphine Lessard), feu Blandine (feu Gérard Fillion), feu Lucien (feu Françoise Lemieux), feu Adrien (feu Marie-Rose Beaudoin), feu Simone (feu Roger Blouin), feu Aimé (feu Simone Lacroix), feu Raoul (feu Blanche Bolduc); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Clément (Jacqueline Giguère), feu Réal (feu Denise Delorme), Cécile, feu Henri-Louis (feu Simone Lemieux), feu Thérèse (feu Rosaire Boulanger), feu Fernand (feu Jacqueline Drouin),feu Roméo (Thérèse Cloutier), feu Clermont. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Merci au personnel et particulièrement à Daniel pour les soins attentionnés prodigués tout au long de son séjour à la résidence Aviva de Québec. Merci également au personnel de la Résidence Sérénité de St-Ludger (Beauce) pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie à la famille peuvent se traduire par des dons à La Fondation INCA (inca.ca) ou encore à la Société Alzheimer de Québec (societealzheimerdequebec.com)