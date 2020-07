GRAND'MAISON, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 juin 2020, est décédé à l'âge de 78 ans, monsieur Gilles Grand'Maison, époux de madame Louisette Desrosiers. Il était le fils de feu monsieur Rosaire Grand'Maison et de feu dame Cécile Côté. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra vos condoléances aude 13h à 15h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils: Pierre; son beau-fils: Robie Morel; ses petits-enfants: Ève, Marie-Pyer, Dominic, Any-Claude et Lorie; ses arrière-petits-enfants; sa sœur: France (feu Paul Therrien); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Diane (feu Clermont Olivier), Jean-Pierre, Michèle (Denis Thériault), Richard, Yvan (Johanne Charest), Jocelyn (Marlène Gauthier), Johanne (Jean-Marie Raymond), Claire (Daniel Piton) et Claude Harrison; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre sa fille: Dany Grand'Maison ainsi que son frère Guy Grand'Maison. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHU de Québec, via leur site internet : https://fondationduchudequebec.org/La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval ainsi que de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.