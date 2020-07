DEMERS, Jeannine



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Jeannine Demers, épouse de feu Fernand Giguère. Elle est décédée à l'Hôpital Pierre Le Gardeur le 30 juin 2020 à l'âge de 74 ans. Elle était la fille de feu Florence Dion et feu Alphonse Demers. Elle laisse dans le deuil sa fille Annie (Patrice Bédard), son fils Nicolas (Marianne Cantin), ses petits-enfants Zachary, Amy, Arielle et Amélia, sa sœur Micheline, son beau-frère Dr Jean-Claude Thivierge de même que sa nièce et son neveu, ses cousins, cousines et amies. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.