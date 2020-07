BROCHU LEMIEUX, Jeannine Morin



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 27 juin 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Jeannine Morin épouse en 1ères noces de feu Pierre Brochu et en 2es noces de feu Léger Lemieux. Elle était la fille de feu Anthyme Morin et de feu Marie-Blanche Talbot. Elle a demeurée pendant plusieurs années à Armagh et autrefois de Sainte-Apolline-de-Patton.La famille recevra les condoléances à lade 12h30 à 14h15.et de là, au cimetière paroissial sous la direction de laElle laisse dans le deuil son grand ami monsieur Léonard Poliquin. Elle était la sœur de : feu Gabriel, feu Jean-Louis (feu Lucille Richard) et feu Zéphirine (feu Maurice Bois). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e), ainsi que tous les membres des familles Brochu et Lemieux.Remerciement au personnel du CHSLD Saint-Anselme et à Rosalie Goulet intervenante pour les ainés. La direction des funérailles a été confiée à la