«Je m’ennuie tellement de Passe-Montagne!»- Jean-François Pronovost

Privé de Passe-Montagne en raison de la COVID-19, Jean-François Pronovost trépigne d’impatience à l’idée de retrouver son personnage. «Je m’en ennuie tellement!» confie-t-il.

À l’instar de ses collègues Élodie Grenier (Passe-Partout) et Gabrielle Fontaine (Passe-Carreau), le comédien était en plein tournage de la troisième saison du succès «Passe-Partout» quand la pandémie a coupé court à ses élans. Pour lui, l’attente a assez duré.

«J’ai tellement hâte! J’ai juste fait une petite vidéo pour la fête du Canada à Télé-Québec; j’avais mon costume, j’étais chez nous et j’avais plein d’idées [...] Ça me manque. Il est temps que ça recommence.»

Rire et vulnérabilité

Bien qu’il prend grand plaisir à faire rire ses covedettes devant les caméras, Jean-François Pronovost apprécie particulièrement «les moments où Passe-Montagne est plus vulnérable, où il partage plus ses émotions à l’enfant».

«D’habitude, c’est plus Passe-Partout qui fait ça, mais c’est arrivé quelques fois, précise-t-il. Je me rappelle d’un épisode où il joue au hockey et Passe-Partout est vraiment bonne. Il y a une scène - qui je pense n’était pas là dans l’original - où je suis assis dans les escaliers et je boude. C’est le fun, c’est rare qu’on voit ça de Passe-Montagne. Je trouvais ça intéressant parce que je me dis tout le temps que c’est cool de montrer aux garçons que les gars aussi vivent les choses.»

Avec son personnage, il n’a pas peur de laisser libre cours à la folie, à l’extravagance. «L’aspect qui me parle le plus, c’est passer par-dessus la peur du ridicule, souligne-t-il. J’ai commencé à faire du théâtre à 10 ans - on a fait de l’impro, du théâtre, on jouait plein de personnages - et l’une des premières choses [qu’on m’a] dites c’était la fameuse phrase de Robert Lepage dans “La face cachée de la lune”: “Je parle fort et je ne suis pas ridicule.” Je trouve ça très important.»

«Je suis moi-même passé par là; j’étais très timide quand j’étais enfant et je le suis encore [...] Le jeu, ça offre la possibilité de passer par-dessus soi, sa timidité.»

Ayant déjà agi à titre de professeur de théâtre, l'acteur a été témoin de l’éclosion de plusieurs enfants. Maintenant, grâce à la popularité de Passe-Montagne, il peut partager son message à tous les enfants du Québec.

En tournée dès octobre

Ce message, Jean-Fraņçois Pronovost pourra également le véhiculer devant des salles de jeunes émerveillés - et aux côtés de ses amies - lors de la tournée «Passe-Partout», qui prendra son envol au mois d'octobre.

Pour lui, il est primordial de rencontrer les enfants si fidèles aux personnages qu’ils ont appris à connaître et aimer depuis l’an dernier. «J’ai hâte de voir à quoi va ressembler le contact en vrai [...] de voir comment on va construire le rapport avec eux. Mais je ne suis pas inquiet.»

Les tournages de la troisième saison de «Passe-Partout» doivent reprendre en juillet. De nouveaux rendez-vous sont prévus à l’automne. Entre-temps, il est possible revoir les épisodes déjà diffusés sur coucou.telequebec.tv.