La Chine a « profité » de la pandémie pour « harceler » d’autres pays

La Chine a « profité » de la pandémie de nouveau coronavirus pour « harceler » d’autres pays et imposer sa nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, a estimé mercredi l’ancien gouverneur de l’ex-colonie britannique, Chris Patten.

« Ce qui s’est passé à Hong Kong n’est qu’une partie d’une plus large série d’actions menées par le parti communiste chinois pour profiter du fait que nous sommes concentrés sur le coronavirus », a déclaré M. Patten, qui a gouverné Hong Kong pendant les cinq années qui ont précédé la rétrocession à la Chine en 1997.

« De l’Inde au Japon (...), de l’Australie au Canada, les Chinois ont mené des actions de harcèlement à travers le monde », a déclaré M. Patten, actuellement chancelier de l’université d’Oxford, lors d’une conférence en ligne organisée par des députés britanniques.

« Il nous faut apprendre à contenir la Chine quand elle se comporte mal », a-t-il ajouté.

Ses déclarations interviennent deux jours après que l’ambassadeur de Chine au Royaume-Uni a dénoncé la décision de Boris Johnson de faciliter l’accès à la citoyenneté britannique aux Hongkongais, accusant Londres d’ » ingérence grossière dans les affaires intérieures » de Pékin.

Londres a dénoncé la loi sur la sécurité nationale comme une « violation manifeste » de l’autonomie dont bénéficie son ancienne colonie.

La loi sur la sécurité nationale, promulguée fin juin après une vague de manifestations pour les libertés à Hong Kong, prévoit de punir les activités séparatistes, « terroristes », la subversion, ou encore les ingérences étrangères dans le territoire autonome chinois.

Brian Leung, un militant pro-démocratie à Hong Kong actuellement étudiant en sciences politiques à Seattle (nord-ouest des États-Unis), a quant à lui expliqué que l’étendue de la nouvelle législation chinoise a semé la « terreur ».

« Cette conversation pourrait me faire courir un risque pénal où je risquerai la prison à vie », a-t-il expliqué aux députés britanniques. « L’objectif évident de cette loi est de semer la terreur et la peur, non seulement dans le pays mais aussi à l’international pour que les gens qui sont hors de Hong Kong ne prennent pas la parole. »