La France pour Kingdom Street

Ils se retenaient depuis des semaines de le crier sur tous les toits : le duo électro-pop de Québec Kingdom Street ira tester le marché français et c’est nul autre que Patrick Bruel qui lui ouvre la porte, a appris Le Journal en exclusivité.

Kingdom Street joint les rangs de 14 Productions, le label de Patrick Bruel, avec l’accord de Columbia, la filiale de Sony qui a notamment guidé les carrières outre-Atlantique de Céline Dion, Isabelle Boulay et Olivier Dion, en plus de représenter de nombreuses stars internationales, de Beyoncé à Adele en passant par AC/DC, Depeche Mode et Barbra Streisand.

« Oh boy, c’est big ! Nous avons encore de la misère à y croire », lance la chanteuse Paméla Lajoie, qui forme un couple dans la vie avec son partenaire musical, Patrick Donovan.

Depuis sa formation, en 2016, Kingdom Street a essentiellement enregistré une série de chansons parues à la pièce, dont Love à donner, qui sera le premier extrait à sortir en France, au mois d’août.

Bruel a adoré

D’abord indépendant, le duo s’est récemment joint à l’étiquette québécoise Ste-4 Musique. Un jeu de contacts a fait en sorte que leur musique a abouti dans les oreilles de Patrick Bruel lors de son passage à Québec, en novembre dernier. Il a adoré et a décidé de prendre Kingdom Street sous son aile.

« J’ai tout de suite eu un coup de cœur pour eux, dit le chanteur. Ils ont un potentiel au-delà même de leurs frontières. J’ai donc proposé de les signer sur mon label en accord avec Sony France. »

« Nous sommes vraiment chanceux », s’enflamme Paméla Lajoie.

« Tous les astres se sont alignés », ajoute son amoureux, en précisant qu’ils se sont souvent fait dire que leur style musical pourrait fonctionner en France.

À cause de la pandémie, le duo n’a cependant pas encore pu s’entretenir avec son parrain français. Prendre l’avion demeure aussi hors de question.

« Sinon, on serait déjà là-bas », assure Paméla Lajoie.

Un premier album en octobre

En attendant, le coupleassure quelques premières parties de la série TD musiparc et peaufine les chansons de son premier album, qui sortira chez nous en octobre. Le premier single officiel, Walked Away, a été mis en ligne il y a quelques semaines.

« L’album est presque prêt. En fait, on a trop de chansons. Pendant le confinement, on en a composé d’autres, il nous reste donc à faire notre sélection finale », précise le duo.

Kingdom Street fera la première partie de Roxane Bruneau, le 10 juillet, au musiparc de Mercier, et de Bleu Jeans Bleu, le 11 juillet, à Mirabel.