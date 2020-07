La PME québécoise GRYB achète aux États-Unis

VICTORIAVILLE – GRYB, une PME de Victoriaville, met le pied aux États-Unis en acquérant Winkle Industries, une entreprise de Cleveland, en Ohio.

GRYB, qui se spécialise dans la fabrication et dans la vente d’attachements pour la machinerie lourde, a bénéficié du soutien financier de plusieurs partenaires pour s’implanter au sud de la frontière. Fondaction et la Banque de développement du Canada l’ont notamment épaulée dans cette phase d’expansion.

«Grâce à nos solides partenaires financiers et à nos employés investis et dynamiques, aujourd’hui, moins d’un an après l’acquisition de Bateman Manufacturing en Ontario, nous sommes en mesure de concrétiser l’ambition de nous développer aux États-Unis», a indiqué Rémi Beaudoin, président de GRYB, mercredi, par communiqué.