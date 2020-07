Le contrat

Contrat pour les covidiots. Découpez et gardez dans votre portefeuille.

Je soussigné, ________________ (signez votre nom ici), revendique, en mon âme et conscience, le droit de me foutre totalement de l’actuelle supposée pandémie de COVID-19.

Étant sceptique et rebelle de nature, je refuse de croire que ce virus est aussi dangereux que les médias officiels – outils de désinformation et propagateurs de fake news – le disent.

Étant très informé (je passe au moins dix heures par jour sur internet, à lire tout ce qui s’écrit sur des sites aussi sérieux, aussi documentés et aussi respectés que LaTerreEstPlate.com, CombattonsLesReptiliens.ca et la page Facebook de Lucie Laurier), je suis convaincu que le pseudo virus de la COVID-19 a été volontairement créé dans un laboratoire chinois par des employés du multimilliardaire Bill Gates dans le but de nous injecter de force un vaccin, vaccin qui implantera à notre insu une micropuce dans notre corps afin de suivre nos allées et venues à la trace, histoire de permettre aux Illuminati et à George Soros de prendre le pouvoir et ainsi nous imposer leur projet caché, projet qui, comme tout le monde le sait, a été rédigé dans un bunker secret de Roswell par la Commission trilatérale sous la direction du Deep State.

Trouvant que mes droits individuels garantis par la Charte des droits, la Constitution américaine et le bulletin officiel du Club Mickey Mouse sont plus importants que le bien-être et la sécurité de l’ensemble de la société, je revendique haut et fort le droit de :

Faire le party avec mes chums où je veux, quand je veux ;

Lécher la face de tous les douchebags que je rencontre ;

Combattre la dictature imposée de force au peuple par le nouvel ordre mondial ;

Et ne pas porter de masque, comme mes idoles Donald Trump et Jair Bolsonaro, le viril président du Brésil, qui, dans un geste d’une grande générosité, a volontairement attrapé le virus pour montrer à son peuple et au monde entier que ce n’était rien d’autre qu’une petite grippe.

En échange, si jamais, par malheur, j’attrapais la COVID-19 et que les effets étaient plus dévastateurs pour ma santé que ce que m’avaient dit l’experte en épidémiologie de réputation internationale Josée Turmel ainsi que le prix Nobel de microbiologie Stéphane Blais, je m’engage solennellement :

À ne demander aucun sou à l’État québécois ;

À aller me faire soigner dans un hôpital privé aux États-Unis, afin de ne pas encombrer le système de santé québécois qui est déjà surchargé ;

À payer pour mes soins de santé et mes frais d’hospitalisation.

Et si jamais on réussit à prouver que mon comportement égoïste et irresponsable a participé à aggraver la situation au Québec (en contaminant des gens sur mon lieu de travail, par exemple, entraînant par le fait même la fermeture de celui-ci), j’accepte de rembourser de ma poche les pertes encourues par mon employeur ainsi que par les honnêtes travailleurs que j’ai rendus malades.

Signé ici à ________________, le 8 juillet 2020.