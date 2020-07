Les États-Unis ne doivent pas quitter l’OMS

Dépassé par la propagation de la COVID-19 et critiqué par de nombreux experts, le président Trump n’hésite jamais à pointer en direction de ses boucs émissaires préférés; la Chine et l’Organisation mondiale de la santé.

Autant la Chine que l’OMS méritent qu’on scrute de près plusieurs décisions et, dans un cas comme dans l’autre, on attend avec impatience une reddition de comptes qui tarde. L’OMS a déjà essuyé des critiques tout aussi sévères dans la gestion d’autres dossiers.

Cela dit, je continue de croire que la décision de l’administration américaine de couper les fonds, puis de se retirer de l’organisation, en pleine pandémie constitue une erreur. Si l’annonce en a été faite, la décision n'entrera en vigueur que dans un an. Non seulement les États-Unis pourraient avoir un nouveau président dans l’intervalle, mais le président Trump n’est pas le seul à se prononcer dans le dossier et il devra obtenir l’assentiment du Congrès.

Pourquoi la décision de l’administration est-elle téméraire? En pleine pandémie, le rôle de l'OMS et les données recueillies par elle à l’échelle mondiale sont indispensables à la sécurité nationale de notre voisin. L’organisation coordonne un effort colossal d’observation, d’intervention et de développement. Pour le seul développement d’un vaccin pour freiner la propagation de la COVID-19, on parle ici d’une collaboration d’une centaine de pays.

Non seulement la menace qui plane sur le monde exige un effort collectif, mais se priver de l’OMS pénaliserait également bon nombre d’entreprises américaines du secteur privé et du secteur public.

Ce matin, le site The Hill citait en exemple l’hôpital pour enfants St-Jude au Tennessee et l’Université du Vermont au nombre des collaborateurs qui participent à des projets importants et qu’un retrait de l’OMS pénaliserait sévèrement. St-Jude pourrait bientôt contribuer à guérir 60% des cancers les plus communs chez les enfants dans le monde. Plus d’une centaine d’autres partenaires américains de l’OMS verraient aussi leurs recherches entravées.

Je suis d’accord pour qu’on exige plus de transparence de la part de l’Organisation mondiale de la santé et qu’on se penche tout particulièrement sur ses jeux de coulisses. Peu importe le contexte, quitter l’OMS est une décision lourde de conséquences, mais le faire maintenant est irresponsable. Pour le bien de la planète et pour leur propre sécurité, les Américains doivent freiner Donald Trump.