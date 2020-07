Les opinions de Pierre Nantel, tous les mercredis de l’été

Nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui l’ex-député fédéral Pierre Nantel comme chroniqueur d’opinion. M. Nantel se prononcera sur l’actualité tous les mercredis de l’été dans nos pages Opinions.

• Lire sa première chronique: Nos colons...

Ex-député du NPD et ex-candidat du Parti vert dans la circonscription de Longueuil–Saint-Hubert, M. Nantel anime actuellement l’émission estivale du matin à QUB radio.

Avant son arrivée en politique, Pierre Nantel a travaillé dans le domaine de la musique et de la télévision, alors qu’il a été associé de près à plusieurs artistes québécois bien connus.

M. Nantel est un ardent défenseur de la lutte aux changements climatiques.

Nous lui souhaitons la bienvenue et sommes convaincus que ses prises de position viendront bonifier et enrichir le contenu de nos pages Opinions, qui constituent le plus important lieu de débats au Québec.

Sébastien Ménard, Éditeur et rédacteur en chef