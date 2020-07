[PHOTOS] TD Musiparc: le klaxon, le nouveau rire

Assister à un spectacle d’humour sans entendre les rires est très bizarre. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui assistaient au spectacle de Dominic et Martin mercredi soir à la baie de Beauport n’ont pas eu de plaisir.

Après les concerts musicaux, l’humour était en vedette pour la première fois aux abords du fleuve, dans le cadre de la tournée TD Musiparc.

Si l’expérience de concerts devant des voitures est particulière avec la musique, elle l’est encore plus avec l’humour. Il manque quelque chose de crucial : entendre les éclats de rires qui habitent normalement une salle de spectacles. Mais pour manifester leur appréciation, les spectateurs qui prenaient place dans la trentaine de voitures présentes hier ont klaxonné après chaque blague qui touchait la cible.

Même si on les entendait à peine, on pouvait toutefois voir les éclats de rires sur les visages à travers les vitres. On a même observé certains conducteurs essuyer des larmes. Effectivement, ça faisait beaucoup de bien d’enfin renouer avec l’humour live.

«Je n’aurais jamais pensé vivre ça, a dit Martin Cloutier en mettant les pieds sur scène. C’est surprenant. On a déjà fait des shows dans toutes sortes de conditions, même dans une cuisine de cabane à sucre!»

Un duo habile

On peut imaginer que le fait de ne pas avoir les réactions habituelles doit être très difficile pour les humoristes.

Mais en bêtes de scène et vétérans qu’ils sont, Dominic Sillon et Martin Cloutier ont mis toute l’énergie qu’ils avaient et n’ont eu aucun mal à récolter les coups de klaxon avec des numéros tirés de leur spectacle de stand-up Juste Dominic et Martin, qu’ils avaient raccourci à 60 minutes.

Ils ont échangé sans aucun temps mort sur les observations du quotidien, comme les expressions de la langue française, drôlement déformées par Dominic Sillon, la paternité, les végétariens, le camping.

Dans le contexte, le duo a été franchement solide n’a jamais semblé déstabilisé. Même qu’ils avaient le fou rire facile, signe d’un bonheur évident de se retrouver.

Martin Vachon

En première partie, l’humoriste et comédien a été excellent dans des monologues où il racontait des anecdotes reliées à son rôle dans la série Cheval Serpent, à l’accouchement de sa blonde, ses cours de yoga ou son voyage à Las Vegas.

Tout comme avec Dominic et Martin, on a eu droit à des numéros de son one-man-show. Aucun des humoristes de la soirée n’a évoqué la pandémie dans leurs numéros.