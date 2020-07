Quatre spectacles intimistes à L'Anglicane en août

Sara Dufour, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Colin Moore et Dawn Tyler Watson offriront des concerts intimistes, au mois d’août, à L’Anglicane.

La petite salle de spectacle de Lévis respectera les consignes gouvernementales, incluant la distanciation physique prescrite, en accueillant moins de 50 spectateurs dans des spectacles sans entracte et où le bar restera fermé.

Photo d'archives, AGENCE QMI

«Nous croyons fondamentalement aux bienfaits des arts vivants, en cette communion d’un public réuni qui vibre au même diapason que des artistes sur scène. La rencontre en personne et le partage d’une représentation unique parce qu’elle se passe ici et maintenant avec les gens qui s’y trouvent nous semblent répondre à des désirs humains profonds et c’est ce que nous vous proposons de revivre à L’Anglicane», a indiqué Diane Blanchette, directrice générale et artistique de Diffusion culturelle de Lévis.

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques lancera le tout, le 13 août, avec son spectacle Hélas, ce n’est qu’un spectacle d’humour, qui affiche déjà complet.

Photo d'archives, Agence QMI

La pétillante Sara Dufour sera en vedette, le 14 août, en formule duo avec son country folk. Colin Moore suivra, le 20 août, avec du folk rock livré en formule acoustique. Dawn Tyler Watson, qui fait partie de l’élite blues canadienne, mélangera jazz, soul, blues et rock, le 29 août, avec son spectacle Mad Love Intime.

Cette série de spectacles s’inscrit dans le cadre de la tournée estivale initiée par le Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ).

Les billets sont en vente sur langlicane.com ou en composant le 418 838-6000.