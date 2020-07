Quel est le véritable rôle du cellulaire?

Je voudrais vous parler ici de l’utilité d’un objet qui obsède le monde tant il a pris de la place. Pour certains, il leur rend service, et pour d’autres, il est une nuisance publique. Je parle du fameux cellulaire, communément appelé le téléphone intelligent.

En 2014 pour célébrer mes 40 ans, j’ai décidé de m’en acheter un pour me mettre au diapason. Vous vous dites peut-être « Mais pourquoi fait-il un cas avec quelque chose d’aussi commun, un objet que tout le monde a en sa possession, y compris de nombreux enfants ? » Voici pourquoi je vous en parle.

Je suis un gars, gai de surcroît, qui a été victime de rejet toute sa vie. J’ai toujours eu le plus grand mal à me faire des amis. À partir de l’âge de 18 ans, j’ai commencé à fréquenter les bars au moins une fois par semaine, parfois plus, et la plupart du temps je passais des heures sans que personne ne m’adresse la parole.

Quand je vais dans les bars depuis que j’ai mon téléphone, si je vois qu’après une heure de présence personne qui a envie de jaser n’est venu vers moi, et bien j’ouvre mon téléphone pour entrer dans mon monde virtuel. Et bien croyez-le ou non, c’est exactement à ce moment-là que je me fais dénigrer « Regarde-le donc lui, il préfère son téléphone alors qu’ici il y a plein de monde pour jaser ! »

Comme je suis timide, je ne leur réponds rien, mais je n’en pense pas moins. Depuis toujours je souhaite socialiser, mais comme personne ne m’en donne l’occasion puisque personne ne vient me voir spontanément pour jaser, et bien je sèche sur place. Alors que vous soyez choqués ou pas par mon geste, je vais continuer à ouvrir mon téléphone en public.

Toute ma vie je fus victime de rejet, autant à l’école que dans les bars, alors il n’est pas né celui qui va me faire ranger mon cellulaire. Je suis incapable de faire les premiers pas, il me semble que c’est clair. Comme de plus les filles sont rares dans les bars gais et que les gars hétéros ne veulent pas jaser avec les gais, ben il me reste mon téléphone.

M.Busque

Est-ce que vous n’avez pas assez souffert de l’isolement dans lequel les autres vous tiennent, à ce qu’il semble, pour prendre le taureau par les cornes et régler votre problème de timidité ? Des tonnes de livres avec des méthodes efficaces donnant d’excellents résultats ont été écrits sur le sujet. Il existe aussi des thérapeutes qui pourraient vous aider à solutionner votre problème.

Je vous souligne aussi en passant que la pire façon de lier connaissance avec quelqu’un est certainement de vous replier sur vous même au moyen de votre cellulaire. Sans vouloir vous accabler plus que vous ne l’êtes, je souligne que les personnes timides adoptent souvent des attitudes qui font fuir les autres au lieu de les attirer.