Saguenay: une entreprise qui dérange les citoyens

SAGUENAY | À Saguenay, des citoyens du chemin Saint-Louis dans l'arrondissement de La Baie en ont plus qu'assez d'être incommodés par les opérations de l'entreprise Moulures SMDT.

Ils demandent à la Ville de mandater une firme pour évaluer les solutions possibles, comme cette dernière l’a fait pour la compagnie Demex-Centrem située sur le chemin de la Réserve dans l'arrondissement de Chicoutimi.

Roxanne Mercier a été très surprise d'apprendre que Saguenay avait choisi de s'attaquer à la problématique de ce secteur avant la leur.

«Les deux bras me sont tombés quand j'ai su ça, a précisé la citoyenne du chemin Saint-Louis, mercredi, à la caméra de TVA Nouvelles.

«Je me suis demandé pourquoi la Ville n'avait pas fait ça pour notre dossier alors que ça fait 12 ans qu'on multiplie les démarches pour se faire entendre», a-t-elle ajouté.

«Je trouve qu'on a vraiment été assez patients, a lancé sa mère, Jocelyne Morin, qui habite aussi le secteur. Un moment donné, il faut que ça se règle.»

Les deux femmes, qui s'expriment au nom de plusieurs citoyens de leur secteur, demandent à la Ville de mandater aussi une firme pour évaluer le cas de Moulures SMDT et, surtout, voir si la relocalisation de l'entreprise est possible ailleurs sur le territoire de Saguenay.

Elles ont l'appui du conseiller municipal du secteur, Raynald Simard, qui juge que Saguenay se doit d'être équitable.

«J'ai demandé à mes collègues conseillers et à la mairesse lundi lors de la séance du conseil, si on ne pouvait pas avoir le même traitement pour le chemin Saint-Louis, a-t-il précisé. C'est une partie de notre économie locale cette industrie-là. On ne veut pas lui nuire, au contraire, mais on veut qu'elle puisse opérer dans des conditions idéales pour elle et que les citoyens retrouvent leur quiétude.

Ce qui dérange particulièrement, c'est la fumée qui se dégage de l'appareil à combustion au bois utilisé par Moulures SMDT.

«Ce n'est pas normal, qu'en plein été, tu ne puisses pas ouvrir de fenêtres», a convenu M. Simard.

Les citoyens avaient pourtant espoir l'automne dernier que la situation s'améliore.

La Ville a adopté un règlement visant notamment à mieux encadrer l'émission de fumée sur son territoire, mais rien n'a changé.

«Ça prend plus que des règlements pour régler ce genre de situation», a dit le conseiller municipal.

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, est ouverte à l'idée proposée par les citoyens et par le conseiller, mais avant de mandater une firme externe, elle veut obtenir des précisions.

Le ministère de l'Environnement a récemment procédé à des analyses qui n'ont pas été concluantes. Elle lui a demandé de faire d'autres vérifications.

Raynald Simard espère avoir ces données en main lors de la prochaine séance du conseil et convaincre les autres élus que la Ville doit agir rapidement.