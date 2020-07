Trump évoque une possible interdiction de l’application chinoise TikTok

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi qu’il étudiait la possibilité de bannir application chinoise TikTok, dans un contexte de vives tensions entre Washington et Pékin.

« C’est quelque chose que nous étudions », a déclaré M. Trump dans un entretien avec l’animatrice Greta Van Susteren.

« C’est une énorme marché », a-t-il souligné, sans donner plus de précisions mais indiquant simplement qu’il s’agissait « d’une des nombreuses options » à l’étude.

Le locataire de la Maison Blanche a une nouvelle fois dénoncé avec force l’attitude de la Chine face à la pandémie du Covid-19. « Ce qu’ils ont fait à notre pays et au monde entier est une honte », a-t-il affirmé.

TikTok, plébiscitée par les plus jeunes grâce à ses vidéos autour de l’humour, de la danse et de la musique, appartient au groupe chinois ByteDance et compte près d’un milliard d’utilisateurs dans le monde.

Les déclarations de M. Trump font écho à celle de Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine, qui a affirmé que Washington examinait l’interdiction de plusieurs applications chinoises, dont TikTok, sur fond de soupçons d’espionnage.

La plateforme a souvent dû se défendre de ses liens avec la Chine.

« TikTok est dirigée par un PDG américain, avec des centaines d’employés et de cadres (...) ici aux États-Unis », a déclaré un porte-parole du groupe cité par l’agence Bloomberg.

« Nous avons jamais fourni de données sur les utilisateurs au gouvernement chinois et nous ne le ferions pas si cela nous était demandé », a-t-il ajouté.