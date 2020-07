Une résidence menacée de fermeture au Lac-Saint-Jean

DOLBEAU-MISTASSINI | Une résidence pour aînés de Dolbeau-Mistassini est menacée de fermeture. L’organisation tente de mettre l’établissement aux normes, mais n’est pas en mesure d’obtenir le financement nécessaire. La clé pourrait être mise sur la porte après cinq ans de démarches infructueuses.

Mme St-Gelais habite à la Maison du bel âge de Dolbeau-Mistassini depuis six ans. Près des membres de sa famille, elle ne voit pas comment elle ferait pour déménager. «À mon âge, à 96 ans, on ne sait pas où aller. Je ne veux pas que ça ferme», a-t-elle dit mercredi en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Je me trouve bien ici, ça fait sept ans que je suis là. Mais c’est sûr qu’il manque certaines choses», a ajouté Claire Lalancette.

Un rapport de 2017 fait état des problématiques évoquées par cette dernière résidente. Chambres trop petites, corridors trop étroits, impossibilité de recevoir des fauteuils roulants dans certaines chambres, aucun système de gicleur et de climatisation. Sans soutien de Québec pour la mise aux normes, il pourrait devenir inévitable de fermer la résidence.

«On ne peut pas mettre les gens comme ça dans la rue pour qu’ils attendent l’autobus, a dit le président de la Maison du bel âge, Roger Côté. On ne peut pas non plus demander un prix de fou. Plusieurs vont dire que c’est impossible.»

Un problème touche à la salle à manger. Une aide financière a été obtenue en 2010 afin de la rénover. Maintenant, il est impossible d’avoir du financement supplémentaire pour le nouveau projet.

«Ce qu’on demande au gouvernement, c’est que ça devienne un peu comme une maison des aînés intermédiaire si on veut», a expliqué le président.

Une somme de 3 millions $ sur un projet d'agrandissement global estimé à 8 millions $ permettrait d’implanter une résidence intermédiaire d’un côté et 24 studios modernes privés. Sans soutien de la ministre responsable des aînés, 53 résidents pourraient se retrouver sans domicile. Pour la municipalité, c’est tout simplement impensable.

«C’est une aubaine pour le gouvernement. Investissez dans notre maison et on va s’en occuper», a dit le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier.

Nous avons tenté de joindre le bureau de la ministre responsable des Aînés, mais nous n’avons reçu aucun retour d’appel.