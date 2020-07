GRENIER, Jeanne d'Arc Parent



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 mars 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé Mme Jeanne d'Arc Parent, épouse de feu M. Rosaire Grenier. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aulundi le 13 juillet 2020 de 9h à 10h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (André Forcier), Sylvie (Yvan Savoie), Huguette (Damien Simard), Pierre (Maryse Audet) et Nathalie (Martin Vachon); ses petits-enfants: Étienne Audet, Jérôme et Marie-Hélène Savoie, Véronique et Pierre-Marc Simard, Coralie et Juliette Grenier, Frédéric Vachon; ainsi que ses 8 arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs: feu Edouard (Blanche Côté), feu Fernando (feu Georgette Gagnon), feu Marie-Rose (feu Jean-Marie Jobin), feu Mariette, Léonard (Armande Bourget), Marguerite et Monique (Clément Drouin); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Aimé (Agathe Perreault), feu Edmond (feu Stella Tardif), feu Sauveur (feu Cécile Faucher), feu Maria (feu Edouard Grenier), feu Claire (feu Wesley Turmel), Agathe (feu Jean-Louis Fecteau), feu Benoit (feu Germaine Drouin), feu Léon, feu Bernadette (feu Antonio Labbé), feu Alphonse et Esther (Adrien Hébert). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie particulièrement le personnel du Château Sainte- Marie ainsi que le Dr Yvan Mathieu, pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés: La société Alzheimer Chaudière-Appalaches : https://www.alzheimerchap.qc.ca/