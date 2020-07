RANCOURT, Yvan



À son domicile, le 2 juillet 2020, à l'âge de 66 ans est décédé monsieur Yvan Rancourt, époux de dame Pauline Rochefort. Né à St-Joachim, le 26 mars 1954, il était le fils de dame Edith Tremblay et feu monsieur Adalbert Rancourt. Il demeurait à Boischatel. Outre son épouse Pauline, il laisse dans le deuil ses enfants: Sébastien (Charlotte), Samuel (Jocelyne), Susan (Samuel Thériault); ses petits-enfants: Samantha, Mayka, Théodore; ses sœurs: Diane (Normand Tremblay) et Guylaine; ses nombreux neveux, nieces, cousins, cousines ainsi que ses frères et soeurs en Jésus.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CLSC Orléans pour le support qu'ils ont offert dans cette épreuve, ce qui a permis à notre mère de garder notre père à la maison jusqu'à la fin. Il est parti rejoindre le Seigneur à la maison entouré d'amour. Les funérailles sont sous la direction de