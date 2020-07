CORRIVEAU, Hervé



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 avril 2020, à l'âge de 91 ans est décédé monsieur Hervé Corriveau époux de madame Jacqueline Blais. Il était le fils de feu Joseph Corriveau et de feu Hénédine Mercier. Il demeurait à Buckland, Bellechasse.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Marthe (Réjean Marceau), Richard et Alain. Il était le frère de: feu Yolande (feu Léopold Lafontaine), feu Paul (feu Rachelle Blais), Réal (Évêque) Honduras, feu Germaine (feu Gilles Lemelin),feu Jeannine (Germain Lemieux), feu Roger (feu Madeleine Leclerc), Marguerite (Paul Roy), feu Guy, Lévis, Philippe (Lorraine Aubin), feu Camillien, feu Yvon, Jean Rodrigue et Jean-Marc. De la famille Blais, il était le beau-frère de: feu Cécile (feu Louis Tanguay), feu Joseph (Ghislaine Roy) et feu Rachelle (feu Paul Corriveau). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Monsieur Corriveau a été confié pour crémation à la Maison funéraire