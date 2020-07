CÔTÉ, Lionel



À l'Hôpital Laval, le 6 juillet 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Lionel Côté, époux de dame Cécile Phermigion. Il était le fils de feu dame Adrienne Langlois et feu monsieur Ernest Côté de Val-Brillant. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Cécile; ses deux fils: Steve (Elvira Isenring) et Marc-Antoine (Sophie Delisle); ses petits-enfants: Tom, Maya, Oli et Zakary; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Anita (feu Ecouard Ouellet), feu Pierre, Yvon, feu Janine (feu André Perron), Solange (Jean-Paul Lizotte), Nicole (feu Raymond) et Michel (Cécile); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des unités des soins en cardiologie, reins et diabète de l'Hôpital Laval ainsi que tout le personnel du CLSC Haute Ville, pour tout votre soutien et dévouement tout au long de ces nombreuses années.La direction des funérailles a été confié à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.